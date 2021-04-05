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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden yağış görüntüsü

Yağış Uyarısı Cenin Sağanak Yağış 

-Beyoğlu'ndaki sokaklardan yağış görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gecenin ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Kent genelinde gecenin ilk saatlerinde başlayan sağanak yağış, şiddetini ilerleyen saatlerde arttırdı. Ufak çaplı su birikintilerine de neden olan yağış, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi.
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