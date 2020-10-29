İstanbul’da sağanak yağış

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( İSTANBUL -EK)- Yolları su bastı İSTANBUL



- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Bazı yerlerde yolları su bastı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı yerlerde yolları su bastı. Rogarlar taştı. Vatandaşlar yolda güçlükle ilerledi.



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