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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- İstanbul'da şafak operasyonu: 156 kişi yakalandı

- İstanbul'da şafak operasyonu: 156 kişi yakalandı

Operasyona ait polis kamerası görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Kamera Polis Kamerası Hapis Cezası Şafak Operasyonu 


- Kent genelinde düzenlenen operasyonlarla aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 156 kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, sabah saatlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi.
246 ekip ve 628 personelin katıldığı operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranması olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 156 kişi yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi. (YEŞ-
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