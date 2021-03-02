İstanbul’da sabah trafiği yüzde 62 seviyesine çıktı

- Krona virüs önlemlerinin kısmen gevşetilirken İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yüzde 62 seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleşen bakine toplantısı sonrası koronavirüs önlemlerine ilişkin alınan yeni karaları açıklamıştı. Restoranların yarı yarıya müşteriyle açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi ve kamu kurumlarında normal mesai düzeni kararı sonrası İstanbul’da sabah 08.30 sıralarında trafik yüzde 62’lera kadar çıktı. (YM-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım