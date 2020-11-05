Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu

Detay Görüntü

Akalan 

-Genel Görüntü
-Yağmur Görüntü
-Şemsiyeleri Vatandaş Görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zaman zaman zorlandığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde İstanbul’da yağmur etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmurda ıslanmak istemeyen bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, yanlarında şemsiye olanların ise yoluna devam ettiği görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı