İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zaman zaman zorlandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde İstanbul’da yağmur etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmurda ıslanmak istemeyen bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, yanlarında şemsiye olanların ise yoluna devam ettiği görüldü.





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