İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu

- İstanbul'da sabah saatlerinde E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğin yüzde 50'lere ulaştığı görüldü. İstanbul'da sabah saatlerinde vatandaşlar işe gitmek için yollara düşünce trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Trafik yoğunluğunun yüzde 50'lere kadar ulaştığı görüldü. Öte yandan kar yağışının ara ara etkili olduğu gözlendi. (CGK-
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