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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Trafik Yoğunluğu Kar Yağışı 


- İstanbul'da sabah saatlerinde E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğin yüzde 50'lere ulaştığı görüldü.
İstanbul'da sabah saatlerinde vatandaşlar işe gitmek için yollara düşünce trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Trafik yoğunluğunun yüzde 50'lere kadar ulaştığı görüldü.
Öte yandan kar yağışının ara ara etkili olduğu gözlendi. (CGK-
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