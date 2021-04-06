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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Gemi Trafiği Trol 


-. İstanbul güne sisle uyandı. Yoğun sis özellikle Anadolu yakasında etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiğinde bir aksaklık yaşanmadı. Uluslararası taşımacılık yapan gemiler ve tur tekneleri boğazda kontrollü şekilde geçiş yaptı. Sisin etkisinin önümüzdeki saatlerde azalması bekleniyor.
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