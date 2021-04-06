İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

-. İstanbul güne sisle uyandı. Yoğun sis özellikle Anadolu yakasında etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiğinde bir aksaklık yaşanmadı. Uluslararası taşımacılık yapan gemiler ve tur tekneleri boğazda kontrollü şekilde geçiş yaptı. Sisin etkisinin önümüzdeki saatlerde azalması bekleniyor.
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