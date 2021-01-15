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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da sabah kar yağışı, öğlen güneşli hava

İstanbul’da sabah kar yağışı, öğlen güneşli hava

güneşli havadan görüntüler

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-bayraktan görüntü
-detay görüntüler

( İSTANBUL )- İstanbul'da kar, yerini güneşe bıraktı- İstanbul saatler içinde iki mevsimi yaşadı İSTANBUL

- İstanbul'da sabah saatlerindeki yoğun kar yağışı, saatler içinde yerini güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerine doğru güneşin kendini göstermesiyle kapalı havadan eser kalmazken, güneşli hava Topkapı Surlarından görüntülendi. Meteoroloji uzmanlarının haftalar önceden İstanbulluları kar yağışı konusunda uyarmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibariyle kar yağışı etkili oldu. Mega Kent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklarında hava sıcaklığının 4 dereceye kadar gerilediği görüldü.
Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı öğle saatlerine doğru yerini güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerine doğru değişen hava Topkapı'daki surlarının tepesinden görüntülenen güneşli hava kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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