İstanbul'da raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı

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( İSTANBUL -TOPLU)- Vatandaşlar tramvaydan inerek Sultanahmet’e doğru yürüdü İSTANBUL



- Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, elektrik direğine çarptı. Vatandaşlar ise araç içinde korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan kazada ise yaralanan olmazken, tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.Kabataş - Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, Gülhane Parkı yakınlarındaki elektrik direğine çarptı. Yolcular panik içinde tramvaydan kaçışmaya başladı.

Metro İstanbul'dan tramvay kazası ile ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet - Bağcılar arasında yapılmaktadır" denildi. Sultanahmet istikametine gitmek isteyen vatandaşların ise yürüdüğü görülürken, yaşanılan kazada yaralanan olmadı. Tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Ardında seferler normale dönecek.

