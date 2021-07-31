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İstanbul'da raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı

İstanbul'da raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı

Görüntü Dökümü

Elektrik Direği Kaçış Teknik Arıza 

-Raydan çıkmış hali görüntü
-İnsanlar yürürken görüntü
-Detay görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL -TOPLU)- Vatandaşlar tramvaydan inerek Sultanahmet’e doğru yürüdü İSTANBUL

- Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, elektrik direğine çarptı. Vatandaşlar ise araç içinde korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan kazada ise yaralanan olmazken, tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.Kabataş - Bağcılar hattında tramvay raydan çıkarak, Gülhane Parkı yakınlarındaki elektrik direğine çarptı. Yolcular panik içinde tramvaydan kaçışmaya başladı.
Metro İstanbul'dan tramvay kazası ile ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet - Bağcılar arasında yapılmaktadır" denildi. Sultanahmet istikametine gitmek isteyen vatandaşların ise yürüdüğü görülürken, yaşanılan kazada yaralanan olmadı. Tramvayın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Ardında seferler normale dönecek.
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