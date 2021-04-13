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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da Ramazan davulcusundan ‘korona virüs bestesi’

İstanbul’da Ramazan davulcusundan ‘korona virüs bestesi’

Sokakta ilahi ve mani eşliğinde davul çalan vatandaşlardan görüntü

Sahur Salar 11 Ayın Sultanı 

-Pencereden dışarı bakan ve davulcuları kayıt altına alan vatandaşlardan görüntü
-Davulculara bahşiş veren vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul'da Ramazan ayının ilk gecesinde sahur vakti için mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı. Sokağa çıkan Ramazan davulcusu Rıdvan Akçay, korona virüse karşı bestelediği ilahisiyle dikkat çekerek vatandaşları ilk sahura uyandırdı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk gecesinde sahur vakti için davulcular sokaklara çıktı. Mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı. Ramazan davulculuğu yapan Rıdvan Akçayır, pandemiye karşı söylediği korona virüs bestesiyle sokaklarda davul çalarak vatandaşları Ramazanın ilk gecesinde sahura uyandırdı. Öte yandan Akçayır’ın arkadaşı Kadir Karalıkaş ise çeşitli manilerle kendisine eşlik etti. Dikkatleri üzerlerine çeken Ramazan davulcularını kimi vatandaşlar cep telefonları ile kayıt altına alırken kimileri ise sepet salarak onlara bahşiş verdi.
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