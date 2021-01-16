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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da PKK/YPG'li 8 şüphelinin yakalandığı operasyon kamerada

İstanbul’da PKK/YPG'li 8 şüphelinin yakalandığı operasyon kamerada

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüleri

Güvenlik Güçleri Akalan Polis Kamerası Terör Örgütü Özel Tim 

-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyeti, Terörle Mücadele Şubesince gerçekleştirilen ve 8 PKK/YPG şüphelisinin yakalandığı özel tim destekli operasyon polis kamerasına yansıdı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG adına kırsal alanda faaliyet yürüten 9 teröristin, Türkiye’ye geldiği ve İstanbul’da gizlendiği istihbaratını almış, yapılan teknik ve fiziki takibin devamında gece saatlerinde 5 farklı ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 örgüt üyesi yakalanmıştı. Halen bir örgüt üyesinin firari olarak arandığı ve örgütsel dokümanlar ile dijital materyallerin ele geçirildiği operasyona ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntülere ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde güvenlik güçlerinin operasyon yapılan adreslere intikali, özel timlerin baskın anları, adreslerdeki arama çalışmaları ve aranan PKK/YPG üyelerinin gözaltına alınarak emniyete götürülüşü yer alıyor. (SK- YM-
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