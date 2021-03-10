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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İstanbul'da PKK'ya operasyon: 7 gözaltı

- İstanbul'da PKK'ya operasyon: 7 gözaltı

Polis kamerasından operasyon anı

Sosyal Medya Parmak İzi Propaganda Örgüt Propagandası Terör Örgütü 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan örgüt üyeleri arasında geçmiş yıllarda Sancaktepe'de ele geçirilen bir el yapımı patlayıcıda (EYP) parmak izi tespit edilen şüpheliler de bulunuyor. Edinilen bilgilere göre İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma yürüttü. PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, örgütün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları ve maddi destek sağladıkları iddia edilen şüpheliler ile ilgili yeni delilere ulaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından bu sabaha karşı 9 farklı ilçede 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca “Bilişim Yoluyla Dolandırıcılık” suçundan “aranan” bir şüpheli de gözaltına alındı. El yapımı patlayıcıda parmak izi tespit edildi Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de ele konuldu. Altısı PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya mensup toplam 7 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Yakalanan örgüt üyeleri arasında geçmiş yıllarda Sancaktepe ilçesinde ele geçirilen bir el yapımı patlayıcıda (EYP) parmak izi tespit edilen şüphelilerin de olduğu bildirildi.
Zanlılar sosyal medya platformunda örgüt propagandası yaptıkları da belirtildi. (SK-ZA-
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