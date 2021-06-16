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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İstanbul’da PKK’ya operasyon: 5 gözaltı

- İstanbul’da PKK’ya operasyon: 5 gözaltı

Operasyon anına ilişkin görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tecrit Akalan Havai Fişek Terör Örgütü Molotof Kokteyli 


- İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) ile HDP Gençlik Meclisleri içerisinde faaliyet gösteren, terörist başı Öcalan’a sözde tecrit uygulandığını bahane ederek yazılama, havai fişekli, molotof kokteyli, meşaleli toplu gösteri/yürüyüş şeklindeki illegal faaliyetlere katılan bazı örgüt üyeleri tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından kentin 5 ayrı ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirdi. Yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
(SK-MA-Y)
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