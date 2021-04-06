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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da PKK sempatizanı 2 kişi tutuklandı

İstanbul’da PKK sempatizanı 2 kişi tutuklandı

Zanlıların emniyetten adliyeye sevk edilişi

Polis Akalan Havai Fişek 

-Detaylar.

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’un Kartal ilçesinde havai fişek atan iki PKK sempatizanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Kartal Yalı Mahallesinde bulunan boş bir arazide İmralı’da tutuklu bulunan bölücü elebaşının ismi yazılı düzeneği ve havai fişekleri patlatan 2 PKK sempatizanı yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan T.K. ve B.A. adlı iki şüphelinin, örgütle irtibatlı kişiler oldukları öğrenildi. Zanlılar, polisteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. (SK-YM-
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