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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

Operasyon anı

Propaganda Örgüt Propagandası Korsan Gösteri Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

-Arama yapılması
-Gözaltına alınanlar
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık eden, bulundukları bölgelerde çevreye korsan gösteri yapmaları için baskı yapıp örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Baskınlarda PKK/KCK üyesi 4 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
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