İstanbul’da PKK operasyonu: 3 gözaltı

-Baskın yapılan adresler

-Adreslerdeki aramalar

-Gözaltına alınan şüphelielr

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, örgütün faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar PKK/KCK adına faaliyet gösteren bazı şüphelileri tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde 4 ilçede daha önceden tespit edilen 5 farklı adrese özel harekat timleriyle birlikte operasyon düzenleyen TEM ekipleri, aranan 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgüt dokümanları ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 PKK üyesinin, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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