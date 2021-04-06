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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Bild Akalan Kamera Terör Örgütü 


- İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanlar doğrultusunda 9 şüphelinin yakalanması için bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik İstanbul’un 5 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda 8 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.
(SK-YM-
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