İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

- İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanlar doğrultusunda 9 şüphelinin yakalanması için bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik İstanbul’un 5 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. (SK-YM-
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