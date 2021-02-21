İstanbul’da pitbull dehşeti: Kız çocuğu başından yaralandı

-Pitbull saldırısı

-Gencin köpekle boğuşması

-Yoldan geçenin müdahalesi etmesi

-Gencin kaçması

--Foto-

-Gencin başındaki yara



( İSTANBUL -ÖZEL)- Ataşehir’de bir kız çocuğu pitbull saldırısına uğrayarak başından yaralandı- Kanlar içerisinde kalan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı İSTANBUL



- Ataşehir’de bir kız çocuğu sokakta yürüdüğü esnada pitbull saldırısına uğradı. Başından yaralanarak kanlar içerisinde kalan kız çocuğu, yoldan geçen başka biri tarafından güçlükle kurtarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 10.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden evinden çıkan kız çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle sahibinin başıboş bıraktığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpekle boğuşan kız çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Pitbull dehşeti kamerada Gencin köpekle boğuştuğunu gören yoldan geçen biri müdahale ederek kız çocuğunu kurtardı. Başından yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kız çocuğu yerde pitbull ile boğuşuyor. Saldırıya uğrayan genci yoldan geçen vatandaş kurtarıyor.



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