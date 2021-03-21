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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da pes dedirten görüntü: Korona tedbirlerini hiçe sayıp yol ortasında halay çektiler

İstanbul’da pes dedirten görüntü: Korona tedbirlerini hiçe sayıp yol ortasında halay çektiler

Cep telefonu görüntüsü

Alabalık Corona Virüsü 

-Kalabalık

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Ümraniye’de bir grup, katıldıkları düğünde korona virüsü tedbirlerini hiçe sayıp yol ortasında halay çekti. Ümraniye’de Cemil Meriç Mahallesinde dün öğleden sonra bir grup, yakınlarının evde yaptıkları düğüne katıldı.
Düğün sırasında yaklaşık 20 kişi, corona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmayan grup, el ele tutuşup bir süre halay çekti. Öte yandan korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı düğün mahalleli tarafından tepkiyle karşılandı. (MB-
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