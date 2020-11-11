Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da ortaokul arkadaşını bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı

İstanbul’da ortaokul arkadaşını bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı

-ARŞİV-(9 KASIM 2020)

Akalan Kamera Harekete Geç Avcılık Polis Ekipleri 

--Güvenlik kamerası-
-Saldırganın yürümesi
-Eline bıçağı alması
-Gençle karşılaşması
-Selam verip bıçaklaması
-Gencin kaçması
-Genci kovalaması
--Aktüel kamera-
-Yaralanan genç
-Gençle röportaj
-Anne Zümrüt ile röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) - (Özel)- Sarıyer’de 17 yaşındaki genç ortaokul arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı İSTANBUL

- Sarıyer’de cadde üzerinde 17 yaşındaki ortaokul arkadaşını sokak üzerinde bıçaklayarak kovalayan ve polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazar günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Yunus Emre Güldane, sabah saatlerinde okuldaki kursuna gitmek üzere evden çıkmıştı. Genç cadde üzerinde yürümeye başladığı esnada ortaokulda aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Hüseyin A. kendisine yaklaşarak “naber, nasılsın” demişti. Bunun üzerine Güldane de şahsa, “eyvallah reis sen nasılsın” diye karşılık vermişti. Polis ekipleri tarafından yakalanmıştı O esnada Hüseyin A. hiçbir sebep yokken elindeki bıçakla Güldane’yi bacağından bıçaklamış, genç can havliyle kaçmaya başlayınca, saldırgan şahıs arkasından “kaçma kaçma” diye bağırarak onu kovalamıştı. Kovalamacanın sonrasında Güldane kendini eve atarken, Hüseyin A. ise kaçarak kayıplara karışmıştı. Gencin bıçaklandığı ve şahsın bıçakla kovaladığı o dehşet anları güvenlik kameralarına yansımıştı. Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı Olayın ardından şikayet üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırgan Hüseyin A’yı yakalayarak gözaltına almış ve ifadesinin alınmasının arından işlemleri tamamlanması için Emirgan Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmişti. Adli işlemleri yapılan saldırganın savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. (DCC-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement