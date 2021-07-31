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İstanbul’da ormanın yandığını gören köylüler erken müdahale ile facianın önüne geçti
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da ormanın yandığını gören köylüler erken müdahale ile facianın önüne geçti

İstanbul’da ormanın yandığını gören köylüler erken müdahale ile facianın önüne geçti

Müdahale anı cep telefonu görüntüsü

Yangın Ormanlı Cuma Namazı Cep Telefonu Orman Yangını 

-Köy sakinleri RÖP
-Yanan ormanlık alan

( İSTANBUL - ÖZEL)- Köylüler hortumlarla yangını söndürdü İSTANBUL

- Arnavutköy’de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, köylülerin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Köylüler hortum ile müdahale ettikleri yangının büyümesini engelleyerek facianın önüne geçti. Yangın dün saat 13.15 sularında Arnavutköy İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cuma namazına gitmek için evlerinden çıkan köylüler, ormanlık alanın yandığını fark etti. Köylülerin evlerinden getirdikleri hortum ve kovalarla yanan alan söndürüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile de yangın kısa sürede söndürülürken, büyük bir facia önlendi. Yangına müdahale esnasında cep telefonu ile o anları kaydeden köy sakinlerinin ormana kaçan 2 kişi gördüklerini belirtti.
Polis bahsedilen şahısları bulmak için köy giriş ve çıkışlarında bulunan güvenlik kameralarında ve köy çevresinde inceleme başlattı. (BT- Mİ- Sİ-
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