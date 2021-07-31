İstanbul'da ormana giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı

-Boş kalan Ormanlık alan

-Polis otosu



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın başlamasıyla İstanbul Aydos Ormanında Mesire alanları boş kaldı. Ayrıca ormanın bazı bölgelerine şerit çekildiği görüldü.

İstanbul Valiliği tarafından dün alınan kararla, İstanbul’da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak yasaklandı. Yasağın ardından İstanbul'da vatandaşların mangal ve piknik yaptığı ormanlık alanlar ve mesire alanları boş kaldı. Aydos Ormanında da yasak kapsamında polis ekipleri vatandaşın ormana girişini denetlemek amacıyla görev almaya başladı.

Ayrıca Aydos ormanında bazı bölgelere şerit çekildiği görüldü.

(CGK- MB-

