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İstanbul’da orman yangınlarına karşı denetimler gerçekleştirildi
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da orman yangınlarına karşı denetimler gerçekleştirildi

İstanbul’da orman yangınlarına karşı denetimler gerçekleştirildi

Denetimden görüntüler

Orman Yangınları Yangın Ormanlı Polis Helikopteri Helikopter 

-Polis helikopteri
-Drone desteği
-Ormandan görüntüler
-detaylar

( İSTANBUL )- Polis ekipleri ormanda devriye gezecek İSTANBUL

- Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Sultangazi Kent Ormanı’nda orman yangınlarına karşı arazi arama, tarama ve denetim çalışmaları başlattı. Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Manavgat’ta ve sonrasında Türkiye’nin 21 ilinde yangınlar meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangınların önlenmesi, olaylarla ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul’daki ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi. Sultangazi Kent Ormanı’ndaki denetime Özel Harekat Polisleri, Önleyici Hizmetler Yunus Timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Birlikler, polis köpekleri ve zabıta ekipleri katıldı.
Denetime drone ve polis helikopteri havadan destek verdi. Denetimlerin İstanbul genelindeki tüm ormanlarda 24 saat boyunca süreceği öğrenildi. Denetimlerde motosikletli yunus ekipleri şüpheli şahısların kontrollerini sağlayacak. Özel Harekat Polisleri, atlı ve köpekli köpekler orman içerisinde devriye görevinde bulunacak.
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