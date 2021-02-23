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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- İstanbul’da operasyon: 163 kilo uyuşturucu ele geçirildi

- İstanbul’da operasyon: 163 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Polis kamerasından uyuşturucu operasyonu

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri 

-Ele geçirilen uyuşturucunun sergisi
-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 163 kilo uyuşturucu madde ile 7 bine yakın hap ele geçirildi. Baskınlarda 17 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 8 ila 21 Şubat tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Üsküdar, Sultangazi, Sancaktepe, Şişli, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Büyükçekmece, Kâğıthane ve Kartal’da çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Baskınlarda bonzai diye tabir edilen 113 kilo 191 gr Sentetik Kannabinoid, 47 kilo 826 gram Hint keneviri bitkisi, 2 kilo 311 gram kokain, 6 bin 800 tane Extacy hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 7 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu. (SK-ÖFA
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