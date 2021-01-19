İstanbul’da öğleden başlayan lapa lapa kar yağışı böyle görüntülendi

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- Kar yağışı



( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE) İSTANBUL



- İstanbul'da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı haftanın 2’inci gününde de aralıksız devam ediyor. Çekmeköy’de kar yağışı havadan görüntülendi İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki etkili kar yağışı sonrası Kuzey Marmara otoyolu beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar altındaki Çekmeköy Ormanı, drone ile havadan görüntülendi. İkindi saatlerine kadar etkili olan kar yağışı yol kenarındaki ormanın karla örtülmesi sonrası adeta görsel şölen oluştu. Masalsı kar yağışı havadan görüntülendi. (MB-



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