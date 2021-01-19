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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da öğleden başlayan lapa lapa kar yağışı böyle görüntülendi

İstanbul’da öğleden başlayan lapa lapa kar yağışı böyle görüntülendi

Drone görüntüsü

Kar Yağışı 

- Detay
- Kar yağışı

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı haftanın 2’inci gününde de aralıksız devam ediyor. Çekmeköy’de kar yağışı havadan görüntülendi İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki etkili kar yağışı sonrası Kuzey Marmara otoyolu beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar altındaki Çekmeköy Ormanı, drone ile havadan görüntülendi. İkindi saatlerine kadar etkili olan kar yağışı yol kenarındaki ormanın karla örtülmesi sonrası adeta görsel şölen oluştu. Masalsı kar yağışı havadan görüntülendi. (MB-
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