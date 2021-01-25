Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da öğle saatlerinde şaşırtan trafik yoğunluğu

İstanbul’da öğle saatlerinde şaşırtan trafik yoğunluğu

Arşiv trafik yoğunluğu

( İSTANBUL ) İstanbul’da öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine yaklaştı İSTANBUL

Lyon Aritas Trafik Yoğunluğu 


- İstanbul’da yeni haftanın ilk gününde öğle saatlerinde trafikte yüzde 80’e varan yoğunluk yaşanması sürücüleri şaşırttı. İBB Trafik Haritasında İstanbul kırmızı renge büründüğü görüldü.
Megakent İstanbul’da en çok konuşulan konuların başında hemen her gün yaşanan trafik yoğunluğu geliyor. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde milyonlarca vatandaşın yola çıkması ile trafik yoğunluğu yüzde 80 düzeyinde oluyor. Bu oranın sabah saatlerinden itibaren düşerek öğle saatlerine doğru yüzde 20-30 seviyesinde seyrediyor. Bugün öğle saatlerinde İBB Trafik Uygulamasında yoğunluğun yüzde 76 çıktığı görüldü.
İstanbul’un birçok alanı kırmızı renge büründü. Yaşanan yoğunluk sürücülerde şaşkınlık oluşturdu. (EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı