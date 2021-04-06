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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti

İstanbul’da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti

-Güvenlik kamerası-

Adli Kontrol Kamera Alabalık Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Kalabalık oluşması
-Çiftin gözaltına alınması
--Aktüel kamera-
-Olay yeri
-Röportaj
-Adliyeye sevk edilen çift
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) - (Özel)- Gaspçı çift polis ekipleri tarafından gözaltına alındı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda sokakta yürüyen Pakistanlı genç, evine çağırdığı kadın ve nişanlısı tarafından gasp edildi. Cep telefonu ve 500 lirası çalınan gencin ihbarı üzerine nişanlı çift, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çiftin gözaltına alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu Asım Nawaz akşamüstü cadde üzerinde yürüdüğü esnada pencereden kendisine bakan bir kadın tarafından eve çağrıldı. Bunun üzerine eve doğru yönelen genç, kadının kapıyı açmasıyla içeriye girdi. Genç, içeriye girer girmez kadının nişanlısı tarafından bıçakla önü kesildi. Neye uğradığına şaşıran genç, nişanlı çift tarafından darp edildikten sonra hem cep telefonu hem de 500 lirası bıçakla gasp edildi. Tuzak kurup evde gasp ettiler Olayın ardından evden atılan gencin ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, evlerine baskın yaptığı çifti kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İskan Y. ve Necibe K, ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Gaspçı çiftin gözaltına alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. “Bıçakla parasını ve telefonunu almışlar” Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Pakistanlı çocuğu çocuğu eve çağırmışlar. Biri bayan diğeri erkek şahıs, nişanlısı yani çocuğu evde bıçakla tehdit ediyorlar, 500 lirasını ve cep telefonunu alıp gönderiyorlar. Çocuk önce şikayetçi olmadı yanıma geldi ve polisi arayalım dedi.
Olayı büyütmeyin söyleriz almaya çalışırız dedim. Ancak parayı geri alamayınca ihbarda bulundular. Dün akşam saatlerinde ise gözaltına alındılar” dedi.
Gaspçı çift serbest bırakıldı Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan nişanlı çift, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DCC-ÖFA
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