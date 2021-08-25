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İstanbul’da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Özel harekat ekiplerinin görüntüsü

Şafak Baskını Narkotik Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Tacirleri Narkotik Köpek 

-Narkotik ekiplerinin görüntüsü
-Adrese yapılan operasyon

( İSTANBUL )- İstanbul'da narkotikten şafak baskını İSTANBUL

- İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı. Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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