Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İstanbul’da narkotik operasyonu: Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da narkotik operasyonu: Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da narkotik operasyonu: Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

polis kamerası

Uyuşturucu Polis Kamerası Metamfetamin Narkotik Operasyonu Pres Makinesi 

-Operasyon anı
-Sergiden görüntü
-Ele geçirilen malzemeler
-detaylar

( İSTANBUL )- 8 şüphelinin tutuklandığı operasyon polis kamerasında İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Büyükçekmece, Avcılar, Bağcılar ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 6’sı yabancı uyruklu 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı kameraya yansırken, operasyonda ele geçirilen malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Büyükçekmece, Avcılar, Bağcılar ve Sarıyer ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 5 kilo 420 gram esrar, 120 kilo 300 gram likit eroin, 10 kilo sıvı metamfetamin, 5 adet cam kavanoz içerisinde 5 kilo metamfetamin, 13 adet aseton, 1 kilo 138 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi ve 2 adet pres makinesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 6’sı yabancı uyruklu 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 ilçede eş zamanı yapılan operasyon polis kamerası tarafından kaydedilirken, operasyon sonucunda ele geçirilen malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı