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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı

İstanbul’da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı

Özel harekatın girişi

Uyuşturucu Akalan Narkotik Narkotik Operasyonu 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da Ümraniye merkezli 39 adreste narkotik operasyonları yapıldı. Operasyonlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gece saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyon, Ümraniye merkezli olmak üzere Ümraniye, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ilçelerinde 39 adreste yapıldı. Operasyonlarda 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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