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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da narkotik baskınında 30 metrelik tünel bulundu

İstanbul’da narkotik baskınında 30 metrelik tünel bulundu

Adresten görüntüler

Uyuşturucu Kaçak Kazı Narkotik Baskını Uyuşturucu Tacirleri Polis Ekipleri 

-Tünelden görüntüler
-Vatandaş röp

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Narkotik Şube ekipleri, Fatih’te uyuşturucu tacirlerinin “Zula ev” olarak kullandığı düşünülen adrese operasyon düzenlendi.
Eve giren ekipler, 6 metre derinliğinde, 30 metre uzunluğunda bir tünel buldu. Ekipler, tünelin bir kiliseye yönelik kaçak kazı olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Balat Mahallesinde uyuşturucu tacirlerinin zula evi olarak değerlendirilen bir adreste 30 metre derinliğinde 6 metre uzunluğunda bir tünel bulundu. Tünelin Meryem Ana Ortodoks Kilisesi’ne doğru uzandığı belirlendi. Tünelin bir kısmına kadar giden polis ekipleri, kalan kısmın su ile dolu olması nedeniyle ilerleyemedi. Polis ekipleri gerçekleştirdiği çalışmada tünelin çıkışının olmadığını tespit etti. Uzun süreden beri matkap sesleri duyduğunu ifade eden mahalle sakinleri bulunan tünelden dolayı şaşkınlık geçirdiğini dile getirdi. (CS-ÖFA
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