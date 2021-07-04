İstanbul’da müzikholde dehşet anları: “Bu mekanı açtırmayacağım” diyerek kurşun yağdırdı

-Saldırganın araçla gelmesi

-Araçtan inip küfür etmesi

-Tabancayla kurşun yağdırması

-Tehditlerini sürdürmesi

-Başka bir şahsın ateş açması



( İSTANBUL ) - (Özel)- İkitelli’de silahlı iki şahıs sabaha karşı bir müzikhole tabancayla kurşun yağdırdı İSTANBUL



- İkitelli’de otomobille gelen kimliği belirsiz iki şahıs, çıkan kavga sonrası müzikhole tabancayla ateş açarak kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, küfürler yağdırarak “bu mekanı açtırmayacağım” diyen şahıs geldiği otomobille kayıplara karıştı. Olay, dün saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir müzikhole gelen şahıs, içerideki henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası çıkan kavga sonucundan mekandan atılan şahıs caddeden uzaklaştı. Bir süre sonra otomobille caddeye gelen şahıs araçtan indikten sonra küfürler yağdırarak tabancayla müzikhole defalarca ateş açtı. “Bu mekanı açtırmayacağım” diyerek kurşun yağdırdı Küfür etmeyi sürdüren saldırgan, “bu mekanı açtırmayacağım” diye bağırarak ateş açmaya devam etti. Caddeye gelen başka bir saldırgan da tabancayla işyerine kurşun yağdırdı. Saldırının ardında saldırganlar geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. (DCC-RU

