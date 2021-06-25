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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da müsilaj etkisini sürdürüyor

İstanbul'da müsilaj etkisini sürdürüyor

- Caddebostan ve Bostancı sahillerinde müsilaj yoğunluğuİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, bazı sahillerde müsilajın (deniz salyası) etkisi devam ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.Bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan hafif şiddette lodos ve buna bağlı akıntılar nedeniyle Kadıköy Caddebostan ile Bostancı sahilleri ve Maltepe Küçükyalı ile Dragos sahillerinde müsilaj tabakaları görülüyor.Müsilaj temizleme çalışmasına katılan ekiplerin çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor.

Müsilaj Lodos 

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