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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İstanbul'da muayenehaneyi basıp doktoru tehdit eden motosikletli saldırganlar kamerada

- İstanbul'da muayenehaneyi basıp doktoru tehdit eden motosikletli saldırganlar kamerada

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan zanlılar

Akalan Kamera Osmanpaşa Diş Doktoru Harekete Geç 

-Saldırganların bir motosikletle gece muayenehanenin bulunduğu sokağa gelmesi
-Zanlılardan birinin muayenehaneden çıktıktan sonra binaya silahla tek el ateş açıp motosiklete binmesi
-Zanlıların tekrar motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşması
-Yakalanan G.Y.’nin emniyetten adliyeye sevk edilişi
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Diş doktorunu tehdit edip silahla ateş açan şüphelilerin biri yakalandı İSTANBUL

- İstanbul Şişli’de, 2 şüpheli muayenehaneyi basarak diş doktorunu tehdit edip silahla ateş açtı. Şüphelilerin biri yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesinde motosikletli 2 şüphelinin, 7 Haziran’da gece saatlerinde özel bir diş doktoru muayenehanesine gelerek hekime tehditler savurduktan sonra ateş ederek kaçtıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Doktorun şikayeti üzerine harekete geçen polis, ifadesine başvurduğu hekimden zanlıların eşkalini aldı. Muayenehanedeki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri, şüphelilerin sağlık merkezine gelerek doktoru tehdit ettikten sonra 3 el içeride, 1 el de bina dışından olmak üzere 4 kez ateş açıldığını belirledi. Saldırganların, olayın ardından muayenehaneye geldikleri motosiklet ile kaçtıkları anlaşıldı. Motosikletin plakasından şüphelilerin adres bilgilerine ulaşıldı. Takibini sürdüren Şişli Polisi, saldırganlardan G.Y.’yi Gaziosmanpaşa’daki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen G.Y., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün “Tehdit” ve “Yağma” suçundan adli makamlara sevk edildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, firari durumdaki diğer saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (SK-ZA-
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