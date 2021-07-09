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İstanbul’da motosikletlilere polis denetimi
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da motosikletlilere polis denetimi

İstanbul’da motosikletlilere polis denetimi

Motosiklet denetiminden görüntüler

Polis Denetimi Aşı Cüzdan Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Motosiklet sürücüleri röportaj
-Cezai işlem uygulamaları
-Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da polis ekipleri motosikletli sürücülere yönelik denetim yaptı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin en işlek noktalarında motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Fatih Millet Caddesi'ndeki denetim noktasında ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına bakılarak kontrolleri gerçekleştirildi.
Yanında ehliyetini bulundurmayan, belgeleri eksik olan ve motosiklete aşırı yük yükleyen motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin denetimine giren motosiklet sürücüsü Emrah Uzun, “Bu denetimler çok sık oluyor. Olması iyi bir şey. Bizim sağlığımızı düşünüyorlar. Bizim güvenliğimizi düşünüyorlar. Bunlar güzel şeyler. Şu an bende herhangi bir sorun çıkmadı. Motosiklet kullananların çoğu ehliyetsiz kullanıyor. Güvenliksiz kullanıyor. Bu denetimler gayet iyi bir şey” dedi.
Ehliyeti yanında olmadığı için cezai işlem uygulanan Gürsoy Koca ise, “Motosiklette kask, mont, bunlar önemli şeyler. Giymek lazım takmak lazım. Bunlardan yana bir eksiğimiz yok. Ehliyet benim her zaman kol çantamdadır. Bugün kol çantam, cüzdan, hiçbir şey yok. Öyle unutmuşum. Cezamızı yiyoruz” diye konuştu.

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