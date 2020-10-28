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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da motosiklet hırsızları durmuyor

İstanbul’da motosiklet hırsızları durmuyor

Zeytinburnu hırsızlık görüntüsü

Sosyal Medya Kamera Hırsız 

- Merter hırsızlık görüntüsü
- Fatih hırsızlık görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul'un çeşitli ilçelerinde motosikletlere dadanan hırsızlar, sahiplerini adeta canından bezdirdi. Motosikletleri korumak için alınan tüm önlemlere rağmen durdurulamayan kişilerin hırsızlık anları kameraya yansıdı. İstanbul’un Zeytinburnu, Fatih ve Güngören ilçeleri başta olmak üzere çeşitli adreslerde son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları vatandaşları bıktırdı. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık anları sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Çeşitli metotlarla çalınan motosikletlerin değeri 10 ila 25 bin lira arasında değişiyor. Motosikletler evlerin ve ya işyerlerinin önünden saniyeler içinde çalınıyor. Vatandaşlar, son günlerde artan motosiklet hırsızlıklarının önüne geçilmesi için sosyal medyada çare arıyor. (CS-ZA-
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