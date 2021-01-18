İstanbul’da metrobüs yoğunluğu

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( İSTANBUL )- Soğuk havada evlerine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu İSTANBUL



- İstanbul’da akşam saatlerinde metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Soğuk havada evlerine gitmeye çalışan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi. İstanbul’da geçtiğimiz gün öğle saatleri itibariyle başlayan kar yağışı aralıklarla sürerken, haftanın ilk mesai gününün ardından evine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüste yoğunluk oluşturdu. Soğuk havada evlerine gitmek için metrobüse binmek isteyen vatandaşlar, duraklarda beklerken kimi zaman sosyal mesafe kurallarını unuttu. “Sonra diyorlar ki hastalık niye uzuyor” Metrobüste yoğunluğun olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Yoğunluk çok, sosyal mesafe yok. Sosyal mesafe diye bir şey var mı yok. Sonra diyorlar ki bu hastalık niye uzuyor. Siz tedbirinizi almazsanız böyle devam eder. Genelde böyle kalabalık. Daha binemedim metrobüse” ifadelerini kullandı. Metrobüsün az geldiğini söyleyen diğer vatandaşlar ise, soğuktan dolayı böyle olmadığını kalabalığın hep yaşandığını söylediler. (İD-



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