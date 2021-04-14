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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

İstanbul’da metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

Trafik yoğunluğundan detay

Toplu Taşıma Toplantı Sokağa Çıkma Yasağı Kabine Toplantısı Metrobüs Durakları 

-Yolculardan detay
-Minibüs yoğunluğu
-Drone görüntüleri

( İSTANBUL -DRONE-EK)- Toplu taşıma araçlarının duraklarındaki yoğunluk drone ile görüntülendi İSTANBUL

- Korona virüs önlemleri kapsamında saat 19.00’da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine dönmek isteyen vatandaşlar metro, metrobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında yoğunluk oluşturdu. Duraklardaki dikkat çeken yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin saat 19.00'da başlayarak sabah 05.00'da sona ereceğini açıklamıştı. Bugün de İstanbul’da mesai saatinin bitmesiyle vatandaşlar evlerine gitmek için yola koyuldu. Mesai saatlerinde yapılan düzenlemenin araç trafiğini geçtiğimiz günlerdeki yoğunluğun aksine olumlu etkilediği görülürken, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında ise dikkat çeken yoğunluklar oluştu. Durakta bekleyen vatandaşlar metrobüslere binmek için birbiriyle yarışırken, korona virüs kuralları adeta hiçe sayıldı. Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluklar ise drone ile havadan görüntülendi.
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