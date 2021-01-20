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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu

İstanbul’da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu

Kalabalık görüntüsü

Toplu Taşıma Alabalık Toplu Ulaşım Zabıta Metrobüs Durakları 

-Röportaj
-Genel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da bugün metro ve metrobüs duraklarında HES kodunu eşleştirmeyenlerin oluşturduğu kalabalık dikkat çekti. İstanbul'daki toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkartlara HES kodu uygulaması zorunluluğu 15 Ocak'ta uygulanmaya başlamıştı. HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmemiş olanlar ise hala toplu ulaşımı kullanabiliyordu. Bu sabahtan itibaren HES kodunu eşleştirme yapmayanlar toplu taşımalara binemedi. Hal böyle olunca da İstanbul’un metro ve metrobüs duraklarında zaman zaman oluşan kalabalıklar dikkat çekti. Bazı vatandaşlar HES kodunu telefonları ile İstanbulkartlarına eşleştirirken zorluk yaşayanlara zabıta görevlileri ve güvenlik görevlileri yardım etti. Bazı vatandaşlar ise HES kodunun onaylanma sürecindeki yavaşlıklardan şikayet etti. "Sap gibi ortada kaldık, binemiyoruz" İşe geç kalan bir vatandaş 45 dakikadır onay beklediğini söyleyerek mağdur olduğunu belirtti.
Vatandaş "Kimseye diyemiyorum benim yerime bas geçeyim diye çünkü kimse geçemiyor. Zamanı var diye eşleşme yapmadım, ayın sonuna kadar ertelenmişti. Bekledim biraz daha zamanı var diye öyle kaldık sap gibi ortada" dedi.

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