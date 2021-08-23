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İstanbul'da mest eden dolunay manzarası
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da mest eden dolunay manzarası

İstanbul'da mest eden dolunay manzarası

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve Ortaköy Camii ile birlikte dolunay görüntüsü

Cep Telefonu 

-Dolunayı cep telefonu çeken vatandaştan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul semalarında beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu. Ortaköy Meydanı'nda bulunan vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile dolunayı görüntülerken, bazıları ise sahildeki teleskoplar yardımıyla manzaranın tadını çıkardı.
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