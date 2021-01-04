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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da mesai çıkışında trafik yoğunluğu

İstanbul’da mesai çıkışında trafik yoğunluğu

E5’ten görüntü

Trafik Yoğunluğu Sokağa Çıkma Yasağı 

-Araçlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Trafik Yoğunluğu yüzde 65’e ulaştı İSTANBUL

- Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte mega kentte trafikte yoğunluk yaşanırken, kent genelinde trafik yüzde 65’lere yükseldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası ilk günün mesai bitimi ile birlikte kent genelinde akşam trafiğinde yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. E5 Karayolu Ankara ve Edirne istikametinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyelerine yükseldi. (SB-
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