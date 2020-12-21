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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İstanbul’da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67’ye çıktı

- İstanbul’da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67’ye çıktı

E5’ten görüntü

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu Sokağa Çıkma Yasağı 

-Araçlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyelerine yükseldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde Cuma günü başlayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası haftanın ilk günün mesai bitimi ile birlikte akşam trafiğinde yoğunluk yaşandı. Yoğunluk yüzde 67'e ulaştı Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. E5 Karayolu Ankara ve Edirne istikametinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18:30 itibariyle yüzde 67 seviyelerine yükseldi. (SB-YM-
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