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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da merdivenaltı temizlik imalathanelerine baskın: 4 gözaltı

İstanbul’da merdivenaltı temizlik imalathanelerine baskın: 4 gözaltı

Ele geçirilen ürünlerden görüntü

Çamaşır Suyu Polis Akalan İmalathane Irak 

-Temizlik ürünlerinin sergisi
-Sergiden havadan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda sahte deterjan ve şampuanların da ele geçirildiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Baskında 140 bin 945 adet temizlik ürünü, 3 bin litre etil alkol, 1 şampuan dolum makinesi, 1 kompresör makinesi, 1 milyon 109 bin 950 adet boş şampuan şişesi, kapak, boş toz deterjan ambalajı ve karton kutu ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, Arnavutköy’deki 3 ayrı depoda sahte temizlik maddesi ve kişisel bakım ürünü üretildiği bilgisini aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında dün aynı anda 3 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, şampuan, dezenfektan, çamaşır suyu ve halı yıkama şampuanından oluşan 140 bin 945 adet temizlik ürünü, 3 bin litre etil alkol, 1 şampuan dolum makinesi, 1 kompresör makinesi, 1 milyon 109 bin 950 adet boş şampuan şişesi, kapak, boş toz deterjan ambalajı ve karton kutu ele geçirildi. Aynı gün yine Arnavutköy ilçesinde bulunan bir adreste yapılan aramalarda ise 17 bin 508 adet dolu parfüm şişesinin ele geçirildiği duyuruldu. Yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheliden 3’ü “TCK 186 - 187 (Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak) Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet” suçlarından haklarında yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Baskında yakalanan 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun ardından “Görevli Memura Mukavemet” suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. (SK-ZA-
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