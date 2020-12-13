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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da merak uyandıran polis konvoyu

İstanbul’da merak uyandıran polis konvoyu

Taksim Meydanında Polis Ekipleri Görüntü

Polis Aracı Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Film Çekimi Cep Telefonu 

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( İSTANBUL )- Sirenler çalarak Taksim Meydanı'na gelen konvoyun ardından kısa film çekimi çıktı- Kısıtlama nedeniyle boş olan yollarda sirenler çalan polis konvoyu merak uyandırdı İSTANBUL

- İstanbul’da onlarca polis aracının, emniyetin arşiv çekimi için sirenler çalarak ilerlemesi renkli görüntülere yol açtı. Aralarında zırhlı araçların da bulunduğu onlarca aracın Taksim Meydanı’na geldiğini gören çevrede bulunan az sayıda kişi meraklı bakışlarla araçları izledi. İstanbul’da kısıtlama nedeniyle boş olan yollarda polis araçlarının siren sesleri yankılandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yola çıkan onlarca polis aracı, konvoy halinde Taksim Meydanı’na geldi. Aralarında zırhlı araçların da bulunduğu konvoyun sirenler çalarak son sürat ilerlemesini çevrede bulunan az sayıdaki kişi meraklı gözlerle izledi. Merak uyandıran polis geçişinin, emniyet arşivi için çekilen kısa film nedeniyle olduğu öğrenildi. Kısıtlama nedeniyle boş olan yollarda çekilen kısa film çekiminin tamamlanmasının ardından polis araçları Taksim Meydanı’ndan ayrıldı. Öte yandan polis araçlarının Taksim Meydanı'na gelişini meraklı bakışlarla izleyen az sayıdaki vatandaş ve turistlerin de bu anları cep telefonu ile görüntüledikleri görüldü.

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