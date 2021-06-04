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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da lüks rezidansa uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

İstanbul'da lüks rezidansa uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Şüphelilerin gözaltına alınması

Adli Kontrol Uyuşturucu Madde Harekete Geç Polis Ekipleri Uyuşturucu Baskını 

-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'un Şişli ilçesinde uyuşturucu satışı yapılan lüks rezidansa düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alınırken, içeride yapılan aramalarda 12 gram bonzai, 15,71 gram macun esrar, 8,27 gram kokain, 104,74 gram marihuana ile bir miktar para ele geçirildi. İstanbul'un Şişli ilçesi Elmadağ Caddesi'nde bulunan lüks bir rezidansta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, lüks rezidansa baskın yaptı. Operasyonda yabancı uyruklu A.A. ile K.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 12 gram bonzai, 15,71 gram macun esrar, 8,27 gram kokain, 104,74 gram marihuana, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 910 lira ile 6 bin 325 dolar ve bin 200 euro ve 10 bin Lübnan Lirası ele geçirildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.H. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. ise tutuklandı.
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