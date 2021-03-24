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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı

İstanbul'da lapa lapa kar yağışı

Kardan görüntü

Akalan Kamera Yağan Kar Yağışı 

-Cadde üzerinde karda ilerleyen araçlar
-Genel detay

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar kameraya yansıdı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yapmasının ardından beklenen yağışlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken Başakşehir, Halkalı, Cevizlibağ gibi kentin birçok noktasında lapa lapa kar yağdı. Yağışla birlikte bazı ilçeler adeta beyaza bürünürken kara hazırlıksız yakalanan araçlar yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı.
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