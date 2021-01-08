Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- İstanbul’da kuraklık nedeniyle balıkların yüzdüğü baraj, koyunlara kaldı

- İstanbul’da kuraklık nedeniyle balıkların yüzdüğü baraj, koyunlara kaldı

Kuraklığın drone görüntüleri

Hava Sıcaklıkları Doluluk Oranı Beyköy 

-Koyunlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajların başında gelen Alibeyköy barajında çekildi. Suların tamamen çekildiği Mağlova Kemeri’nde balıkların yüzdüğü barajda, artık koyunlar otluyor. İstanbul’daki Alibeyköy Barajı’ndaki doluluk oranı, son on yılın en düşük seviyesi olan yüzde 10 seviyesine kadar düştü. Suların tamamen çekildiği Mağlova Kemeri’nde eskiden balıklar yüzerken, artık koyunlar otluyor. Suların çekildiği alanda kurumuş ağaçlarla çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı ise yüzde 19.26 olarak ölçüldü. Suların büyük kısmının çekildiği Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde suların çekildiği alanda koyunlar otlarken, barajın zemininde oluşan kuraklık ise korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı