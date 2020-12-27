İstanbul’da kundakçı dehşeti kamerada

-Motosikletin kundaklanması

-Alevlerin yükselmesi

-Şahsın kaçması

--Cep telefonu-

-Şahsın emniyete götürülmesi



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane polisi motosikleti kundaklayan şahsı kıyafetinden tespit ederek yakaladı İSTANBUL



- Kağıthane’de gece saatlerinde park halindeki bir motosikleti tiner dökerek yaktıktan sonra kaçan madde bağımlısı kundakçı şahıs, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay esnasında giydiği kıyafetlerden tespit edilerek yakalandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen motosikletin kundaklanma anı kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.55 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs cadde üzerinde park halinde olan bir motosikleti tiner döktükten sonra ateşe vererek kundakladı. Şahıs ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Motosikletin alev alev yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi motosikletteki yangını müdahale ederek söndürdü. Kundaklama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kağıthane polisi kıyafetlerinden yakaladı Kullanılamaz hale gelen motosikletin nasıl yandığıyla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden eşkalini belirleyen polis, şahsın tinerci diye tabir edilen madde bağımlısı olduğunu tespit etti. Olayın ardından semtte çalışma yapan Kağıthane polisi, olay esnasında da aynı kıyafetleri giyen O.M. isimli şahsı önceki gün saat 20.45 sıralarında kıyafetlerinden tespit ederek yakaladı. Kundakçı adli kontrol şartıyla serbest Gözaltına alınarak emniyete götürülen O.M.’nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Herhangi bir terör eylemi olmadığı ve motosikletin sahibiyle husumeti olmadığı öğrenilen şahsın, maddenin etkisiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli O.M. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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