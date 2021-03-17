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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da korsan kitap operasyonu

İstanbul'da korsan kitap operasyonu

Polis kamerasına yansıyan operasyon anları

Akalan Yabancı Dil Yurt Dışı Bandrol Korsan Kitap 

-Kitapevlerinde ve depolarda ele geçirilen korsan kitaplar
-Raflardaki ve yerlerdeki kolilerde yer alan kitaplar
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul polisi tarafından dün 3 ayrı depo ve kitabevine yapılan operasyonda, piyasa değeri 35 milyon lirayı aşan 60 binin üzerinde korsan kitap ele geçirildi- Olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalandı İSTANBUL

- İstanbul’da üç farklı kitabevinde yapılan operasyonda, korsan basıldığı belirlenen 60 bin 384 kitap ve 5 bine yakın yabancı dil ders CD ve DVD’si ele geçirildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde korsan kitap sattıkları tespit edilen kitap evlerine yönelik bir dizi operasyon düzenledi.
İş yerlerinde, korsan basıldığı belirlenen 3 kitap evine dün eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 35 milyon lirayı bulan 58 bin 804 korsan kitap, bin 580 adet sahte bandrollü kitap, 4 bin 519 adet yabancı dil ders CD ve DVD’si, bin 200 adet kitaplara yapıştırılmaya hazır sahte bandrol, 40 bin kitap kapağı, 3 adet CD çoğaltıcı olmak üzere toplam 106 bin 103 ürün ele geçirildi. Ele geçirilen kitapların incelemesinde, çoğunun tıp kitabı ve yabancı dil kitabı olduğu, bunların orijinal ve bandrollü olduğu iddia edilerek internet ortamında satışının yapıldığı belirlendi. Ele geçirilen korsan itapların yurt dışından temin edilerek alıcıların kandırıldığı ortaya çıktı. Operasyon sırasında yakalanan şüpheli hakkında “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.
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