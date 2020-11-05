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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da korsan kitap operasyonu

İstanbul'da korsan kitap operasyonu

-Polis kamerası-

Gizli Bölme Bandrol İngilizce Korsan Kitap Muhalefet 

-operasyon anı
-Kitap evinin gizli bölmesinde yapılan aramalar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir kitabevinde yapılan aramalarda, korsan basıldığı belirlenen 845 satışa hazır bandrolsüz İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişiye işlem yapıldı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sarıyer’de korsan kitap sattıkları tespit edilen bir kitabevine yönelik operasyon düzenledi.
İş yerlerinin gizli bölmelerinde, korsan basıldığı belirlenen satışa hazır 845 İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi. Korsan kitaplara el konulurken, 1 kişi hakkında 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
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